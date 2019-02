Arthur Aguiar será o protagonista da nova ‘Malhação’

Será a terceira participação de Arthur Aguiar na novelinha.

Foto: Divulgação

A nova temporada de Malhação já tem um protagonista para chamar de seu: Arthur Aguiar foi o nome escolhido pela direção da Globo para encabeçar a produção teen.

De acordo com fontes de Contigo! Online, apesar do ator ainda não ter contrato firmado com a emissora, seu papel já pode ser dado com certo. Inclusive, estaria até fazendo workshops para composição do personagem. Será a terceira vez do ídolo na novelinha, que em 2009 e 2010 fez breves participações.

Aos 25 anos, seu último trabalho foi como Virgílio, na primeira fase de Em Família. Também cantor, atualmente faz uma turnê pelo Brasil. Em seu currículo estão as novelas Dona Xepa (2013) e a versão brasileira de Rebelde (2011), ambas exibidas pela Record.

Com previsão de estreia para depois da Copa do Mundo, esta nova temporada de Malhação, que será a 22ª, deverá promover uma volta às origens e terá o mundo do esportes como pano de fundo para os dramas adolescentes. Rosane Svartman e Paulo Halm assinam a produção.