Em programa português, artistas fazem cover de Anitta e Pabllo

Eis aqui mais uma prova de que Anitta é, de fato, internacional. Depois de atingir mais de 100 mil visualizações com o clipe de “Vai Malandra”, e de ser a primeira cantora brasileira a entrar para o ranking das 50 músicas mais ouvidas do mundo pela plataforma Spotify, foi em um programa de TV português que ela foi citada – ou melhor, imitada.

O programa em questão se chama “A Tua Cara Não Me É Estranha”, e é transmitido pelo canal lusitano TVI. Em um de seus principais quadros, os convidados são desafiados a fazer uma performance, imitando músicas e videoclipes – nacionais ou internacionais – conhecidos pelo público.

Dessa vez, a música eleita pelos participantes do show foi “Sua Cara”, o feat de Anitta e Pabllo Vittar em parceria com o grupo de DJs Major Lazer – que a gente sabe de cor. Enquanto a atriz portuguesa Sofia Ribeiro foi Anitta por um dia, Eric, seu parceiro de competição e amigo, foi o responsável por interpretar a Pabllo – até os looks foram inspirados no clipe!

Espia só como ficou a versão: