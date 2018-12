Espera aí, antes de mais nada, coloca essa música para tocar:

O amor venceu! Após 10 anos juntos, Miley Cyrus e Liam Hemsworth trocaram alianças secretamente no último domingo (23), em Franklin, no Tennessee, terra natal da cantora. Agora, nesta quarta-feira (26), a estrela resolveu compartilhar com os fãs algumas fotos do momento especial.

No Instagram, ela publicou diversas imagens nas quais é possível ver que o casalzão está mais apaixonado do que nunca – além disso, dá para ter uma melhor ideia de como era o vestido da noiva. Eles são provavelmente o casal jovem de Hollywood mais estável. Dá até para acreditar no amor novamente, não?!

As especulações de que os artistas tinham de fato celebrado a união, começaram na véspera de Natal, após a publicação de um vídeo e foto ~suspeitos~ por um dos amigos deles. Na gravação, era possível ver Luke e Chris Hemsworth, irmãos de Liam, tirando várias fotos, além disso, também haviam balões de letras que formavam a inscrição “Senhor e Senhora”. Já a imagem, mostrava o casal usando – os agora confirmado! – os looks do casamento.

Noivos oficialmente em 2012, Miley e Liam se conheceram no set do filme “A Última Música”, em 2009, no qual interpretaram interesses amorosos. Eles se separaram em setembro de 2013, mas, em 2016, o amor venceu e, desde então, nunca mais se largaram. Fofo demais.

Confira as fotos!