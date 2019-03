As fotos do noivado da Jennifer Lopez vão aquecer seu coração

Depois de roubar a cena com o anel avaliado em torno de 5 milhões de dólares, nesta terça-feira (12), Jennifer Lopez publicou as fotos oficiais do momento em que foi pedida em casamento pelo ex-jogador de baisebol Alex Rodriguez. O pedido aconteceu no último sábado (9), em Bakers Bay, Bahamas.

A postagem foi feita no Instagram da cantora, com uma sequência de quatro fotos. Nos dois primeiros cliques, o fotógrafo conseguiu registrar a exata expressão de surpresa da J.Lo, enquanto que nas duas últimas, o casal aparece bem juntinhos, trocando beijos apaixonados.

Juntos desde 2017, diferente do que muitos podem pensar, o casal se conheceu de um jeito bem normal. Em uma entrevista à Ellen DeGeneres, em 2017, Jennifer revelou que ela e Alex estavam em um restaurante quando a cantora achou o ex-jogador interessante e resolveu esbarrar no ombro dele.

A atitude da atriz deu certo e ela recebeu um convite para jantar. Um fato curioso é que, antes de os dois se conhecerem no restaurante, Alex já tinha o número de Jennifer há anos.