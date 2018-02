O Carnaval foi delas, só para variar. Confira a seleção das sete maravilhas que lacraram os dias de folia:

1 – Bruna Marquezine

Livre, leve e solta, com Neymar do outro lado do mundo, Bruna Marquezine quase derrubou a internet com um look estonteante no Bloco da Favorita, no Rio de Janeiro, no sábado de Carnaval (10). Usando um look de sereia do futuro, ganhou inúmeros elogios e foi o destaque do primeiro dia de folia.

2 – Ivete Sangalo

Mesmo fora do Carnaval, Ivete Sangalo lacrou, sim. Quando todo mundo menos esperava, ela se internou em uma maternidade de Salvador em plena madrugada do sábado de Carnaval. Para melhorar, postou um vídeo dançando com o barrigão das gêmeas pouco antes de dar à luz. Horas depois chegaram as gêmeas Helena e Marina, para deleite de amigos, familiares e fãs.

3 – Sabrina Sato

Guerreira! Sabrina driblou uma forte gripe combinada com uma TPM e desfilou como se nada tivesse acontecido à frente da bateria da Gaviões da Fiel, em São Paulo. Radiante, ela brilhou e, como se não bastasse, pegou logo uma ponte-aérea para cumprir sua função no posto de rainha de bateria da Vila Isabel, no Rio. Incansável, apareceu no camarote no dia seguinte repetindo, 20 anos depois, o look com coleira que Luma de Oliveira usou para o então marido Eike Batista. Sabrina, no caso, usou Duda, do noivo Duda Nagle, que também curtia um camarote, mas em Salvador.

4 – Fátima Bernardes

O look da jornalista para o 1º dia de transmissão dos desfiles das escolas do Rio de Janeiro foi a surpresa mais arrasadora dos bastidores da folia. Ao escolher um visual todo preto com cabelo preso e aplique liso no rabo de cavalo, Fátima jamais imaginou a repercussão que ganharia. O post de seu visual recebeu mais de meio milhão de likes nas primeiras horas e foram milhares de comentários elogiando a boa forma e o bom gosto da apresentadora. É o amor!

5 – Viviane Araújo

Rainha absoluta das avenidas de São Paulo e Rio, Viviane estava belíssima na Mancha Verde, mas sua fantasia, que homenageava o tradicional bloco Cacique de Ramos, acabou muito criticada. A escolha foi acusada de apropriação cultural, principalmente por aparecer na semana seguinte à campanha lançada na internet ‘índio não é fantasia’. Ela disse se tratar de uma homenagem e se redimiu das críticas na Sapucaí, quando representou o empoderamento feminino à frente da bateria do Salgueiro com uma fantasia de primeira rainha faraó do Egito.

6 – Cleo Pires

Ousadia e liberdade são algumas das palavras que podem definir a atriz. Cleo Pires detonou demais quando customizou seu abadá para os camarotes da Sapucaí. Na primeira noite de Carnaval no Rio, ela recortou um coração na parte de frente da camiseta e deixou os seios à mostra, cobertos apenas com dois adesivos. No dia seguinte, o adesivo voltou, mas desta vez ela cobriu um dos seios. Superconfiante e maravilhosa!

7 – Pabllo Vittar

Cada dia em um lugar, Pabllo se destacou neste Carnaval pelas homenagens que escolheu fazer em cada um de seus shows. Ela começou relembrando o desenho animado Pokémon e se vestiu de Jessie, da equipe Rocket. O próximo lacre foi um figurino usado por Xuxa em um de seus programas infantis dos anos 90. Esse look foi elogiado pela própria Xuxa! Em seguida escolheu o famoso macacão amarelo da personagem Beatrix Kiddo em ‘Kill Bill’, passou pelo look de Lady Gaga no VMA 2009 e terminou como a personagem Mía (Anahí) na novela mexicana ‘Rebeldes’.