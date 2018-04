Você sabe como funciona o sistema de busca do Google? De uma forma bem simples, o serviço guarda as perguntas feitas pelos usuários e depois sugere esses tópicos para a próxima pessoa que for perguntar. Assim, se você começar a digitar uma pergunta, o serviço começará a mostrar as sugestões mais procuradas pelos usuários.

E o que isso tem a ver com o BBB18? Eu explico: Estamos na reta final do reality, e vocês não fazem ideia das sugestões que o sistema de indexação dá quando digitamos o nome dos brothers que chegaram à derradeira semana no reality. Vamos, só de curiosidade, conferir as buscas que o Google sugere para cada um?

Ana Clara é ruiva mesmo? Ana Clara é filha de Ayrton?

Uma das queridinhas da edição, Ana Clara tem buscas que questionam sua aparência e suas habilidades artísticas e acadêmicas. Vamos às respostas: Ana Clara é ruiva natural mesmo, é filha de Ayrton e não é “porca”, só às vezes se esquece de tomar banho na casa mais vigiada do Brasil. A sister estuda jornalismo e é atriz sim, tanto que tem um canal de YouTube. Respondido?

Ayrton é pai biológico de Ana Clara? Ayrton foi expulso?

As sugestões de busca relacionadas a Ayrton são mais ligadas às polêmicas do começo do programa, quando o tribunal da internet decidiu acusá-lo de pedofilia por demonstrar carinho com a filha de uma forma pouco comum a muitas famílias brasileiras. Além das sugestões indicando que ele foi expulso do BBB ou questionando se é pai de Ana Clara, ainda tem uma busca horrível insinuando um flagra com o sobrinho. Que horror, gente, não existe nada de errado com Ayrton!

Breno é trans?

Depois que surgiu um boato de que haveria um trans no BBB18, todo mundo começou a chutar quem poderia ser. E assim, boa parte das sugestões do Google indicam que Breno foi questionado ao site mais sábio da internet se ele era o tal participante que fez uma transição de sexo. Breno não é trans e nem foi preso na Alemanha (o encarcerado na Europa é apenas um homônimo).

Gleici é trans? Gleici é petista?

A mesma dúvida que as pessoas fizeram sobre Breno também foi feita para Gleici, e já aviso que a sister não é trans. Quando às outras perguntas, a maioria envolve a situação financeira da garota, dúvidas sobre seu trabalho e se ela é petista (!). Todas elas já respondemos em uma matéria especial sobre a Gleici, por que não clica aqui e dá uma conferida?

Kaysar é rico? Kaysar é ator?

Como era de se imaginar, as maiores dúvidas são sobre Kaysar, o mais misterioso dos brothers. Enquanto o resto é um livro aberto dentro da casa, até pouco tempo atrás Kaysar não falava nada sobre sua família, se é rico, se foi casado e muitas outras dúvidas. Inclusive já fizemos um levantamento sobre os maiores mistérios de Kaysar, é só dar uma lida aqui.