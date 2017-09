‘As Meninas Superpoderosas’ serão 4 – e a nova menina é negra!

Boa notícia para as fãs de desenhos animados! “As Meninas Superpoderosas’” vão ganhar uma quarta integrante no telefilme “Power of Four”, que vai ao ar em meados de setembro nos Estados Unidos, pelo canal Cartoon Network.

O nome da nova parceira de Docinho, Florzinha e Lindinha ainda não foi divulgado, mas imagens mostram que a nova personagem é negra, e ela será dublada pela cantora sul-africana Toya Delazy.

HINT! HINT! ….. ✊🏾💪🏾🖖🏾 History was made. More info soon @cnafricaofficial @cartoonnetworkofficial @cartoonnetworkuk @powerpuffgirls A post shared by Toya Delazy (@toyadelazy) on Sep 7, 2017 at 8:03am PDT

Ainda não há confirmação se a nova personagem fará parte do elenco fixo do desenho animado ou se estará apenas neste filme. Também não há muita informação ainda sobre como ela surge e se junta ao trio, mas considerando que a nova fase do desenho fala sobre injustiças sociais como o machismo e também de questões de gênero, é de se esperar que a chegada dela sirva para falar também sobre racismo.