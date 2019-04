As pessoas estão exaltando Arya, Lyanna e Daenerys de ‘GoT’ – e com razão

Atenção: esse texto contém spoilers do 3º episódio da 8ª temporada de “Game of Thrones”

Mais do que nunca, as mulheres de “Game of Thrones” mostraram a que vieram. O episódio exibido no último domingo (28) foi palco para Arya Stark (Maisie Williams), Lyanna Mormont (Bella Ramsey) e Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) darem um show de como a força feminina não deve ser subestimada, mostrando que há espaço para todo mundo – sem precisar incitar a rivalidade feminina.

Na esperada batalha de Winterfell, Arya foi a grande responsável pela morte do Rei da Noite. Mais do que vê-la apunhalando o vilão com a adaga de aço valeriano, como uma verdadeira guerreira, a cena foi o reflexo da jornada da personagem. Já Lyanna emocionou o público por morrer lutando bravamente, mesmo com apenas 13 anos. No estilo “Davi e Golias”, a personagem sacrificou a própria vida para matar o gigante Caminhante Branco. Enquanto isso, Daenerys apanhou uma espada para lutar, mesmo depois de cair do dragão.

A representatividade feminina mais forte do que nunca na série fez com que os fãs começassem a refletir sobre o assunto no Twitter e a exaltarem essas figuras femininas.

Confira:

Vocês perceberam que em #GOT as mulheres são o que elas quiserem? Isso é um ícone de série!!

Arya, Brienne, Lyanna, Daenerys… Essa série foi protagonizada por mulheres!! Respeitem minha série!! ❤️❤️❤️❤️ — AryaRainha (@ataldakeffler) April 29, 2019

Ela foi inesquecível, brava, corajosa, forte, até o fim. Que personagem incrível que inspirou tantas meninas e mulheres.

Que sejamos um pouco Lyanna Mormont todos os dias ❤️ #gameofthrones #GOT pic.twitter.com/j9o3nJ1WDj — Queen Arya of Winterfell (@frauDori) April 29, 2019

A série que trata de feminismo(mulheres carregando a série), minorias(deficiente, bastardo, anão e um nerd gordinho tbm segurando a série),e fé(uma “bruxa” espiritualista, que sacrifica tudo em nome da Deus da luz).Se isso não abrir os olhos das pessoas nada mais abre na boa #got — LuanArya Stark (@Luuflorindo) April 29, 2019

🚨 URGENTE! mulheres de got foram diagnosticadas com escoliose por carregar a série nas costas pic.twitter.com/nbmzLUOS4H — 𝐯𝐢𝐭𝐢𝐳𝐢𝐧𝐡𝐚 (@gotwiIight) April 29, 2019

Eu amo o fato de as três personagens mais fodas de GOT serem mulheres. Elas são as pessoas mais fortes e inteligentes da série, todas tiveram personagens muito bem desenvolvidos e fizeram mais pela série do que qualquer outro homem. Mulheres pelo trono! pic.twitter.com/WR82wuFLnu — leandro (@leandrocm) April 29, 2019

#GoT Mas vibrei com o protagonismo das mulheres no episódio. Melisandre acendendo a trincheira, a "pequena" Lyanna derrotando o gigante (uma morte digna) e, claro, a grande Arya, que derrotou o temido Rei da Noite, com a adaga que praticamente iniciou a séria toda. #GameofThrones — Allyson Allen (@allysonallenlp) April 29, 2019

Esse capítulo de got ABENÇOADO PPR MULHERES pic.twitter.com/q1eHnvod0G — marianinha (@marimoncoress) April 29, 2019

O MUNDO É DAS MULHERES E GOT TA AÍ PRA PROVAR ISSO #gameofthrones pic.twitter.com/fJsfCIWeir — xana urban conceitual aluna do benfica (@estrupiada) April 29, 2019

a maioria esmagadora de comentários negativos sobre o episódio de hoje vindo de homens X mulheres comemorando a representatividade em personagens femininas fortes e importantes mais um dia do “representatividade importa” escrachado na timeline #GOT — pampinhos™ (@pampinhos) April 29, 2019

Amando as mudanças no decorrer da série GOT, pq ela começou como um jogo dominado por homens e as mulheres a mercê das decisões masculinas. Agr cada vez mais as mulheres tem assumido lugares de destaque nos eventos, krlh, eu AMO MUITO UMA SÉRIO TNC — Lari of Tarth (@assiralv) April 29, 2019

mulheres de got = lendárias arya: matou o knight king

daenerys: mesmo depois de cair do drogon, pegou uma espada e foi lutar

lyanna: enfrentou um gigante e matou pic.twitter.com/L9Fky07AYO — sophie targaryen (@oiesophie) April 29, 2019

É tão importante ver mulheres tendo papéis importantes em lugares com tanta visibilidade como Got. Lyanna nos ensinou tanto com sua história de vida, e hoje não poderia morrer de forma menos honrosa que essa : lutando até o fim.#GameofThrones pic.twitter.com/3QEDtIpwNh — Edna Luiza (@EdnaLuiza9) April 29, 2019