As primeiras fotos da série ‘Quem é Você, Alasca?’ já estão entre nós

Depois que o livro “A Culpa é das Estrelas”, de John Green, virou filme em 2014, mais uma obra do autor está prestes a ganhar sua versão audiovisual. Dessa vez, é a adaptação do livro “Quem é Você, Alasca?” e ela será uma série de oito episódios da plataforma Hulu (“The Handmaid’s Tale”). A produção estreia dia 18 de outubro nos Estados Unidos, e para quem já não aguenta mais de curiosidade, a EW divulgou as primeiras imagens da série na última terça-feira (23).

Nos cinco cliques do “The First Look”, Charlie Plummer e Kristine Froseth aparecem dando vida a Miles e Alasca, os jovens que se conhecem quando o Miles vai para o internato Culver Creek em busca de sentido para viver. Só que tudo muda quando Alasca sofre uma tragédia e o adolescente começa a investigar o caso. A obra é uma reflexão sobre amor, amizade e a importância de deixar ir.

Em três imagens, os fãs também podem ter um gostinho do que será a amizade entre Miles com Chip Martin (Denny Love), o famoso colega de quarto que entra com ele em todas as enrascadas. Takumi (Jay Lee) também aparece rapidamente para lembrar ao público que o amigo do hip-hop está pronto para marcar presença nas telinhas.

Confira os cliques:

–

–

–

–