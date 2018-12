As principais séries que foram renovadas ou canceladas (até agora) em 2018

O ano está chegando ao fim e algumas – várias – produções não passarão deste ano. O site TooFab publicou uma lista de séries que terão novas temporadas e outras que (infelizmente) nos deixarão neste ano.

A listagem contempla produções de grande escala, inclusive séries famosas da FX, CBS, Netflix, HBO, ABC, CW, NBC, FOX, Hulu, TBS, TNT, SYFY, Starz e Adult Swim.

Ufa! São muitas emissoras, né? Vamos então ao veredito então. Confira a lista de produções:

SÉRIES CANCELADAS

Demolidor (Netflix)

Após 3 temporadas, a série chega ao fim. O personagem continuará participando em futuros projetos da Marvel. ‘Jessica Jones‘ e ‘O Justiceiro‘ são as únicas produções da Marvel que permanecem na Netflix por, pelo menos, mais uma temporada.

American Vandal (Netflix)

A Netflix cancelou a série após duas temporadas, mas há chances da produção ser comprada por outra produtora em breve.

Punho de Ferro e Luke Cage (Netflix)

Incluídas no pacote de cancelamentos da Netflix, ambas as séries ‘Luke Cage‘ e ‘Punho de Ferro‘ vão encerrar seus trabalhos na 2ª temporada.

Timeless (NBC)

Cancelada pela NBC após duas temporadas, porém há boatos de que será feito um episódio especial com a duração de um filme (duas horas) para fechar as pontas da última temporada.

Inumanos (ABC)

Com apenas uma temporada, a ABC cancelou a série ‘Inumanos‘, da Marvel.

Crazy Ex-Girlfriend (CW)

A série chega ao fim após a 4ª temporada que está por vir.

Lúcifer (FOX)

A FOX resolveu cancelar a série em sua 3ª temporada.

Unbreakable Kimmy Schmidt (Netflix)

A Netflix cancelou um dos cristais mais belos em seu catálogo após quatro temporadas: ‘Umbreakable Kimmy Schmidt‘. A novidade é que um episódio especial pode ser exibido em breve, segundo o site Deadline.

Shades of Blue (ABC)

‘Shades of Blue‘, de Jennifer Lopez, encerra seu trabalho na 3ª temporada.

O Exorcista (FOX)

Encerra-se após 2 temporadas.

The Last Ship (TNT)

Encerra-se após 5 temporadas.

Code Black (CBS)

Encerra-se após 3 temporadas

Scorpion (CBS)

Encerra-se após 4 temporadas

Last Man on Earth (FOX)

Encerra-se após 4 temporadas.

SÉRIE RENOVADAS

13 Reasons Why (Netflix)

A série dramática que é sucesso entre os fãs já estará de volta com um 3ª temporada em 2019.

Dear White People (Netflix)

‘Dear White People‘ tem 3ª temporada garantida na Netflix.

Riverdale (CW)

A série adolescente voltará com uma nova temporada.

Jane The Virgin (CW)

‘Jane The Virgin‘ retorna para sua 5ª e última temporada.

O Mundo Sombrio de Sabrina (Netflix)

Recentemente, foi confirmada a 2ª temporada da série para abril de 2019.

iZombie (CW)

‘iZombie‘ terá a 5ª temporada e possivelmente será a última.

Rick & Morty (Adult Swim)

O cartoon de sucesso mundial não só voltará em breve, como também terá 70 novos episódios.

Brooklyn Nine-Nine (NBC)

A saga de ‘Brooklyn Nine-Nine‘ teve um desfecho satisfatório. Após ser cancelada pela FOX, a série foi acatada pela NBC e terá uma 6ª temporada. Final feliz para os fãs!

Krypton (SYFY)

A pré-sequência da história de Superman ganhou um 2ª temporada pelo canal SYFY.

Dinastia (Netflix)

O novelão da Netflix retorna em breve com uma nova temporada de muito drama e conflito.

The Handmaid’s Tale (Hulu)

Adaptação do livro homônimo de Margaret Atwood e sucesso nas críticas, ‘The Handmaid’s Tale‘ ganhará uma 3ª temporada.

Westworld (HBO)

Um dos grandes carros-chefes da HBO já tem futuro definido.

Gotham (FOX)

‘Gotham‘ celebrará sua 5ª e última temporada ano que vem.

Perdidos no Espaço (Netflix)

A série de ficção científica da Netflix terá uma 2ª temporada.

How to Get Away With Murder (ABC)

Sucesso de Shonda Rhimes já tem 5ª temporada planejada.

Santa Clarita Diet (Netflix)

‘Santa Clarita Diet‘ volta com humor, sangue e Drew Barrymore em 3ª temporada na Netflix.

Outlander (Starz)

A produtora Starz já confirmou os planos de fazer até a 6ª temporada de ‘Outlander‘.

Criminal Minds (CBS)

‘Criminal Minds‘ chega a 14ª temporada com muita vida e saúde!

Agents of S.H.I.E.L.D (ABC)

Renovada para 6ª temporada.

Lista Negra (NBC)

Renovada para a 6ª temporada.

Blindspot (NBC)

Renovada para 4ª temporada.

Instinct (CBS)

Renovada para 2ª temporada.

Law and Order: Special Victim Unit (NBC)

Renovada para 20ª temporada.

Arrow (CW)

Renovada para 7ª temporada.

Supergirl (CW)

Renovada para 4ª temporada.

Flash (CW)

Renovada para 5ª temporada.

Raio Negro (CW)

Renovada para 2ª temporada.

Supernatural (CW)

Renovada para 14ª temporada.

Grey’s Anatomy (ABC)

Renovada para 15ª temporada. Bateu record de série de maior duração da ABC.

Baskets (FX)

Renovada para 4ª temporada.

Máquina Mortífera (FOX)

Renovada para 3ª temporada.

Good Girls (NBC)

Renovada para 2ª temporada.

Empire (FOX)

Renovada para 5ª temporada.

Final Space (TBS)

Renovada para 2ª temporada.

Legends of Tomorrow (CW)

Renovada para 4ª temporada.

Elementary (CBS)

Renovada para 7ª temporada.

Man With a Plan (CBS)

Renovada para 3ª temporada.