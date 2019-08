Assassinato, mistério e muitas tretas no novo trailer de ’13 Reasons Why’

A Netflix liberou na tarde desta quarta-feira (14) o trailer final da terceira temporada de ‘13 Reasons Why‘. como pudemos conferir no teaser lançado no começo do mês, a série resolveu trocar o foco inicial da produção inesperadamente e apostar em uma trama recheada de mistério e um assassinato inexplicado.

A segunda temporada da série, que saiu no ano passado, tinha tudo para encerrar o seu arco dramático, mas os roteiristas preferiram continuar a história dos adolescentes da Escola Liberty. Aquele final sugeria que os próximos episódios se desenrolariam a partir das atitudes revoltosas de Tyler (Devin Druid), que sofreu agressões na escola.

Mas isso não transparece nem uma vez sequer no novo trailer, que só mostra a reação de Clay (Dylan Minnette), Jessica (Alisha Boe), Justin (Brandon Flynn) e os demais adolescentes à uma notícia impactante: Bryce Walker (Justin Prentice) está morto.

O trailer mostra que haverá uma profunda investigação acerca deste ocorrido e isso vai desmascarar os segredos dos principais alunos que já tiveram algum contato com Bryce. Ele já conhecido pelas inúmeras atitudes problemáticas e até crimes – e todos os garotos do núcleo principal se tornam suspeitos do assassinato.

Quem o matou? Descobriremos em breve, quando a série lançar os 13 episódios inéditos. Assista ao trailer final:

Os novos episódios de ’13 Reasons Why’ chegam à Netflix no dia 23 de agosto e essa é a penúltima temporada da série. A Netflix já anunciou que o desfecho acontece em 2020.