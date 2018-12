Assista ao vídeo: menino de 9 anos foge da Rainha Elizabeth engatinhando

Imagine ter a oportunidade de ficar cara a cara com a Rainha Elizabeth, toda-poderosa da Inglaterra há 66 anos? A emoção foi muito grande para Nathan Grant, um menino de nove anos que, ao ser apresentado para a Rainha, teve como reação sair de fininho, engatinhando!

Nathan foi uma das crianças beneficiadas por uma instituição de caridade que foi visitada pela Rainha na última quarta-feira (5). Acompanhado pela mãe, ele estava claramente tenso, e teve como única reação fugir da sala onde estava. A mãe disse para a Rainha que “essa era a versão dele de uma reverência”.

O protocolo diz que ao encontrar a Rainha, homens e mulheres devem fazer uma pequena reverência. Além disso, não é permitido tocar na Rainha, nem falar com ela antes que ela fale com você. Também não se pode dar as costas para a Rainha. São tantas regras que é natural que uma criança de nove anos prefira fugir, não é mesmo?