É chegado o grande dia: Meghan Markle e o Príncipe Harry vão se casar no Castelo de Windsor, na Inglaterra, neste sábado (19) às 8h, no horário de Brasília. O canal do YouTube da Família Real vai transmitir a cerimônia ao vivo, e se você quer assistir ao casamento real sem comentaristas, este é o melhor jeito.

Basta dar o play e acompanhar:

No entanto, se você deseja acompanhar a chegada dos convidados e conferir entrevistas feitas no local e comentários em português, veja como e onde assistir ao casamento real ao vivo pela TV e online.