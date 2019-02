Assista Channing Tatum como Elsa de ‘Frozen’ e Jenna Dewan-Tatum como Magic Mike

A gente até cansa do quão incrível é o Channing Tatum (mentira, não cansa, não). Então começamos o ano com a notícia maravilhosa dele performando nada mais, nada menos, que Let it Go, o hit da animação Frozen.

Vestido de Elsa.

Em um cenário de novo e floquinhos dançantes.

Aí você pensa: “Puxa, a Jenna Dewan-Tatum é realmente uma mulher de sorte…”

Até assistir ela dançando Pony, trilha sonora de Magic Mike.

Vestida de Magic Mike.

No cenário de carpintaria de Magic Mike XXL.

Quem tem sorte mesmo?

As performances fazem parte do programa americano Lip Sync Battle e esse será um especial com o casal Dewan-Tatum. Nos Estados Unidos, o episódio irá ao ar hoje! Aqui no Brasil, apresentado no canal Comedy Central, ainda não há previsão 😦