Até Ana Paula Padrão se surpreendeu com a eliminação do ‘MasterChef’

Estamos há cinco anos vivendo uma overdose de ‘MasterChef Brasil‘, semana após semana expostos a comentários sobre tempero, “menos é mais” e os gritos do Fogaça. Mesmo assim, o programa ainda pode trazer surpresas, e às vezes os próprios envolvidos ainda se surpreendem com o desenrolar do jogo. Ana Paula Padrão, por exemplo, demonstrou muita surpresa com a eliminação de Fernando no mais recente episódio do reality, exibido neste domingo (7).

Na prova de eliminação, os competidores terão que reproduzir arroz de rabada com aïoli de atum – um prato do renomado chef espanhol Oscar Bosch! 🔥 Quem você acha que vai conseguir reproduzir todos os sabores dessa complexa receita? 🍴#MasterChefBR pic.twitter.com/tBsFJ3bCQ9 — MasterChef Brasil (@masterchefbr) July 8, 2019

Fernando caiu em meio a uma reprodução de prato espanhol dificílimo. E, para piorar, o aspirante a cozinheiro teve 10 minutos a menos para cozinhar como punição por ter ido mal na prova da Caixa Misteriosa. Após ficar entre os mais decepcionantes pratos na avaliação, ao lado de Juliana N e de Ecatherine (que estava gripada e sem sentir o sabor dos pratos), Fernando foi eliminado do ‘MasterChef Brasil’.

Desde a temporada passada, Ana Paula Padrão não fica com os chefs durante o ritual de saída, e apenas aguarda o participante eliminado em uma sala separada. Ao ver Fernando entrando no recinto da entrevista, a apresentadora não conseguiu esconder a surpresa. “Como assim? Mas você estava na final!”, exclamou enquanto abraçava Fernando. Ela acreditava que Fernando iria muito mais longe na competição.

Padrão contou que muitos eliminados apostaram que Fernando estaria entre os finalistas, e eles até brincaram que deveriam contestar o resultado com os chefs. A resposta de Fernando para qual o participante favorito também surpreendeu. Em vez de colocar suas fichas em Juliana N, Fernando selecionou Rodrigo como um dos mais prováveis vencedores da atual temporada.

Lorena preparou um sorbet e compota de araçá boi que surpreendeu os jurados – e por isso garantiu a ela a vitória na prova da caixa misteriosa! ❤ Quem aí também ficou com vontade de provar essa sobremesa? 😋#MasterChefBR pic.twitter.com/VTAkloZtFc — MasterChef Brasil (@masterchefbr) July 8, 2019

As provas deste domingo no ‘MasterChef Brasil’ foram bem desafiadoras. Primeiramente, na caixa misteriosa, eles precisaram fazer um prato com frutas exóticas do Brasil. Lorena, Eduardo M e Rodrigo foram os vencedores e subiram ao mezanino. Na prova seguinte, como já foi dito, houve a reprodução de um prato de um chef renomado, com vitória de Haila.