Ator de ‘Belíssima’ cai do 5º andar no interior de SP e está internado

Vitor Morosini, que interpretou Isaac na novela “Belíssima“, de 2005 (atualmente no ar no “Vale a Pena Ver de Novo“) caiu do quinto andar de um hotel na cidade de Barretos, interior de São Paulo. De acordo com o boletim médico da Santa Casa de Misericórdia da cidade, o rapaz de 29 anos tem múltiplas fraturas nos braços e pernas, mas está consciente e conversando.

Atualmente Morosini trabalha como piloto de avião, e estava em Barretos desde a última quarta-feira (22). A polícia investiga a queda como tentativa de suicídio, já que o ator teria mencionado no hospital que realmente tinha o objetivo de tirar a própria vida. Antes da queda, ele teria enviado mensagens para a mãe, em tom de despedida.

Além de “Belíssima”, Morosini trabalhou na série “Sandy e Júnior“, interpretando Duda. Também passou pelo SBT, onde trabalhou nas novelas “Pequena Travessa” e “Jamais te Esquecerei“. Em Belíssima, ele era o filho do casal Safira (Claudia Raia) e Freddy (Guilherme Weber).

De acordo com informações, atualmente ele vive na cidade de Vinhedo, também interior de São Paulo, e deixou a vida artística para se dedicar à aviação, um sonho de infância, de acordo com entrevista dada ao jornal Extra em 2015.