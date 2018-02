Ator mirim da Globo sofre ataques racistas e denuncia à polícia

🛇E durante sua transmissão ao vivo…do nada vc recebe esse e por mim inabalável comentário, já que sou muito bem resolvido e bem preparado para qq tipo que seja a espécie de críticas ou "maldades" Primeiro: por ter sido educado a respeitar o próximo Segundo: por ter sido educado a aceitar opinião alheia Terceiro: por acreditar que existem e (muitas!!!) Pessoas do bem Quarto: por ter a certeza que sou cercado pela grande maioria delas (pessoas do bem!!!) Quinto: por ter como princípios não agredir e nem denegrir ninguém Sexto: por saber diferenciar o que é o bem! Sétimo: por não compactuar com o que é errado Oitavo: por não acreditar que em meio de uma luta por um mundo melhor…ainda possam existir e insistir nesse tipo desnecessário de comparações e agressões Nono: que não tenho nada contra ao macaco e nem vejo motivos para tal graça E por último… que não poderia me calar…deixar passar… tamanha falta de noção Com todo respeito à sua pessoa…mesmo com a sua falta de respeito à minha DESNECESSÁRIO E INFELIZ COLOCAÇÃO @joaomatheus7839 🛇 #SemMimimi #RACISMOÉCRIME #MECALARJAMAIS

