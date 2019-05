Ator que faz Elton John criança em ‘Rocketman’ é encantador (e talentoso!)

Sem sombra de dúvidas, uma indicação perfeita para o final de semana é o filme “Rocketman”. O longa conta a história de Elton John de uma forma espetacular. Depois de listar seis motivos que fazem a nova produção da Paramount Pictures valer a pena, aqui vai mais um bem específico: o ator que interpreta o cantor na infância é pura fofura e super talentoso.

Seu nome é Matthew Illesley e ele tem apenas nove anos. Na trama, o baixinho interpreta o astro ainda quando pequeno e, por isso, é frequentemente chamado pelo nome de batismo do cantor: Reginald Kenneth Dwight.

Matthew Illesley com Elton John na coletiva de estreia de “Rocketman”, em Londres. Matthew Illesley com Elton John na coletiva de estreia de “Rocketman”, em Londres.

“Rocketman” é o filme de estreia do ator mirim nos cinemas. E pelo visto ele já chegou chegando, porque oportunidades de contracenar com figuras importantes não faltaram. Matthew divide cenas com Bryce Dallas Howard (atriz que faz a mãe de Elton) e Steven Mackintosh (ator que interpreta o pai do cantor).

Antes da estreia nas telonas, o baixinho fazia parte do grupo de teatro de “Natividade! O Musical”, dirigido por Debbie Isitt e inspirado no filme com o mesmo nome.

–

Nas telonas, a sinceridade do pequeno é de encher os olhos de lágrimas. Isso porque Matthew ficou responsável por uma das fases mais difíceis da vida de Elton John, já que foi ainda na infância que os problemas com os pais começaram.

O ator mirim também merece destaque por dançar “The Bitch is Back” com classe e aparecer durante “Rocketman” de um jeito épico, que faz jus a todo o estilo do cantor construído no decorrer do filme.

Confira o trailer: