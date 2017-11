Marina Ruy Barbosa e atores globais lamentam incêndio na Globo

Atores da Globo e envolvidos na novela “Deus Salve o Rei” mandaram boas energias para o folhetim após o incêndio que ocorreu na tarde de ontem (9) e atingiu um dos galpões onde o folhetim da Globo é gravado.

Os atores Rosamaria Murtinho e Rômulo Estrela estavam trabalhando com o diretor artístico, Fabrício Mamberti, no momento do incidente. A melhor notícia é que pela rapidez da evacuação do local não houve feridos, apenas uma pessoa que teve uma crise nervosa e foi prontamente atendida pelos bombeiros, como foi informado pela Rede Globo.

Marina Ruy Barbosa, uma das protagonistas da trama, usou o Instagram para comentar o caso e mandou uma mensagem toda filosófica. “Às vezes você tem que virar cinzas para poder renascer, virar fênix e alçar voos altos… Lembre-se de que a Fênix, quando volta, torna-se ainda mais bonita do que um dia já foi”, postou fazendo referência ao pássaro mitológico renascido que, além disso, representa força e imortalidade.

Exército pronto de @deussalveorei 🖤 "Às vezes você tem que virar cinzas para poder renascer, virar fênix e alçar voos altos… Lembre-se de que a Fênix, quando volta, torna-se ainda mais bonita do que um dia já foi." #DeusSalveORei A post shared by Marina Ruy Barbosa (@marinaruybarbosa) on Nov 10, 2017 at 3:52am PST

Leia Também: Cena de estupro em nova novela mostra mudança no modo de pensar.

Bruna Marquezine, a vilã da trama, também prestou homenagem ao infeliz acontecimento no Instagram. A artista publicou um emoji de coração e escreveu “FÊNIX #DeusSalveoRei”.

Tatá Werneck, princesa Lucréia no folhetim, fez coro às amigas e, sem citar o incêndio, elogiou a novela e todos os envolvidos na produção dela.

Deus salve o Rei! Uma história Linda! E agora ainda mais forte! Somos uma equipe unida! Que se admira , se ama e respeita! Aguardem Deus Salve o Rei! Que renasce hoje. Ainda MAIS FORTE! A post shared by Tata Werneck (@tatawerneck) on Nov 9, 2017 at 3:46pm PST

Camila Queiroz e Mateus Solano, protagonistas da atual trama das 7 “Pega Pega”, prestaram solidariedade aos colegas globais no Twitter.

Aos colegas de #DeusSalveORei minha solidariedade. #PegaPega esta de braços abertos pra ajudar no que for preciso! Muito triste. — Camila Queiroz (@Camiqueirozreal) November 9, 2017

Leia também: Saiba quem é José Fidalgo, o Constantino de “Deus Salve o Rei”.

Meus sentimentos a toda a equipe de “Deus Salve o Rei”. As cidades cenográficas são de longe o mais impressionante em todo “Estúdios Globo”. Espero que possam se recuperar o mais rápido possível deste triste acidente.🙏🏼❤ pic.twitter.com/i0XvZMaQS5 — Mateus Solano (@mateusolano) November 9, 2017

De acordo com a colunista Patrícia Kogut, toda a equipe da novela deverá se reunir nesta sexta-feira (10) para discutir o novo planejamento da novela. A ideia inicial é de reconstruir os cenários e não descartar o que já foi filmado.

No Instagram, o diretor Fabrício Mamberti, agradeceu o apoio de todos neste momento difícil:

A Globo não informou se a estreia da novela será afetada por conta da destruição dos cenários que estavam no galpão. Ela está prevista para ser lançada em 9 de janeiro.