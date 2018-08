Atriz de ‘The E.R.’ é morta após confronto com policiais na Califórnia

Good Morning! A post shared by Vanessa Marquez (@r2divala) on Mar 13, 2017 at 5:33am PDT

Vanessa Marquez, atriz americana que interpretou a enfermeira Wendy Goldman em Plantão Médico (The E.R.) entre 1994 e 1997, faleceu em South Pasadena, na Califórnia. Ela tinha 49 anos.

Segundo reportado pelo TMZ, tudo começou quando o proprietário da casa que alugava ligou para a polícia porque estava preocupado com a atriz. Com a chegada dos policiais, Vanessa teria se tornado combativa e teria feito um movimento com o que eles acreditaram ser uma arma. De fato, ela estava armada e foi atingida pelo menos uma vez no tronco.

A atriz foi levada para o hospital, mas não resistiu e morreu no local. Ainda segundo o TMZ, as autoridades dizem que Vanessa sofria de algum tipo de distúrbio alimentar, que teria causado seizures, mudanças na atividade elétrica do cérebro que podem causar sintomas como perda de consciência, espasmos musculares, queda e tremores. A atriz estaria no meio de uma seizure quando os policiais chegaram.

Em seu perfil do Instagram, Vanessa usava algumas hashtags, como #CVID (Imunodeficiência comum variável), #IVIG (imunoglobulina intravenosa, um tratamento para doenças autoimunes), #CeliacDisease (doença autoimune relacionada ao gluten), #seizure, e #FIBRO (talvez relacionado à fibromialgia, síndrome que provoca dores no corpo).

No passado, Vanessa acusou George Clooney de tirá-la de Plantão Médico, depois, de colocá-la em uma lista negra. Ela também disse que foi vítima de comentários racistas e sexistas. O ator alegou não saber do que ela estava falando. As informações também são do TMZ. A #metoo aparece em seu perfil.

Após de The E.R., Vanessa trabalhou em poucas produções, aparecendo na série Malcolm & Eddie (1999), no filme Fire & Ice (2001), no curta Return of Pink Five (2006), no filme Shift (2013), e no curta The Problem with Evolution (2017).