Atriz mirim diz no Vídeo Show que cão é sedado para fazer cena em novela

O “Vídeo Show”, da Rede Globo, retornou das férias há apenas três semanas com Sophia Abrahão, Vivian Amorim e Fernanda Keulla no comando do programa e elas já passaram por um momento tenso. Na edição que foi ao ar nesta quarta-feira (8), elas entrevistaram as atrizes mirins Natthalia Gonçalves e Raphaela Alvittos, a Kiki e a Nico da novela “O Tempo Não Para“, e as coisas saíram um pouco de controle.

No estúdio, elas levaram o cachorro Pirata, que também é “ator” na trama, e o animal estava um pouco agitado. Por isso, Fernanda perguntou para as meninas como que a cena em que elas são congeladas com o bichinho foi feita, pois ele precisava ficar parado. “A gente tem o truque de deixar ele deitado. Só que agora, como a gente não está com a comida, não dá pra fazer. E também, às vezes, dá anestesia porque ele não para quieto”, Natthalia contou para as apresentadoras. Oi?

É muito difícil duvidar da sinceridade de uma criança, mas, na mesma hora, instruída pela direção do programa, Sophia desmentiu e explicou que isso não era verdade. “Ai meu Deus! Não dão anestesia. Estão falando [no ponto eletrônico], não, o cachorro é fofo mesmo”, explicou. “Mas senão ele acorda todo…”, a menina continua, e é logo cortada pela apresentadora: “Acorda todo fofo”.

A Globo ficou tão preocupada com uma possível (e justificada!) repercussão negativa que no final do programa uma coordenadora de cena da novela foi chamada para explicar exatamente como funciona o tratamento dos cachorros e animais que participam das produções globais. Catucci esclareceu: “No set sempre tem um adestrador e um veterinário que acompanham os animais. E a gente usa os truques e dá as recompensas”.