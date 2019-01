Atriz pede ajuda para conhecer família do pai no ‘Encontro com Fátima’

De acordo com dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no Brasil há 5,5 milhões de crianças sem o nome do pai no registro de nascimento. O abandono paterno, infelizmente muito comum no nosso país, atinge também pessoas famosas. A atriz Françoise Forton, aos 61 anos, não conhece ninguém da família do pai.

Participando do programa “Encontro com Fátima Bernardes” nesta quarta-feira (2), a atriz desabafou: “Eu não conheço ninguém da família do meu pai… eu tenho uma foto do meu pai (…) eu tenho uma história de minha mãe, de que papai faleceu, e eu acho que não deu certo. Mas eu nunca, nunca tive nenhum contato. E é o maior sonho da minha vida conhecer alguém da família do meu pai”.

Ao ser questionada por Fátima Bernardes se isso fez falta, ela corrigiu: “Isso me faz falta. Muita falta”. Ela explicou que no dia dos pais, no colégio era muito difícil e até hoje é um dia que a deixa muito triste. “Eu tenho uma saudade imensa de algo que eu não tive, e é muito louco”, ela disse.

Ela terminou sua fala, junto com Fátima, dizendo que se alguém souber de algo sobre a família paterna dela, que dê informações. Assista na íntegra ao depoimento de Françoise Forton.