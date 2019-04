Atrizes de ‘As Branquelas’ recriam dança icônica do filme 15 anos depois

Busy Phillips chamou suas companheiras em ‘As Branquelas‘ para reproduzir uma das cenas mais memoráveis do filme: a batalha de dança na boate. A brincadeira fez parte de um quadro em seu programa exibido no canal E!, que se chama ‘Busy Tonight‘.

Ela, intérprete de Karen Googlestein no longa, arrasou na coreografia junto às amigas Jessica Cauffiel (que fez Tori Dodson), Brittany Daniel (que fez Megan Vandergeld) e a drag queen Sonique, famosa por sua participação no reality show RuPaul’s Drag Race.

Sonique substituiu Jaime King (a Heather Vandergeld no filme), que não participou da dança devido a uma condição médica. Mas isso não fez com que a performance fosse menos parecida com a original, não!

Todas elas lembraram dos passos mesmo 15 anos após o lançamento da comédia. Hilário! Assista ao quadro do programa de Busy e veja também a dança original: