Antes de Meghan: 6 atrizes que entraram para a nobreza quando casaram

Faltando praticamente um mês para o casamento de Meghan Markle e príncipe Harry, os preparativos estão a mil, assim como a ansiedade de quem acompanha a família real britânica e torce pela felicidade do casal.

Enquanto o grande dia – 19 de maio – não chega, vamos lembrar de mulheres que já trilharam o caminho que Meghan está percorrendo: da sétima arte para a nobreza. São atrizes que passaram a fazer parte da realeza ou ganharam títulos nobres, como condessa e lady. Da mais recente para a mais antiga, conheça a seguir as seis histórias mais notórias.

Jessica Chastain

–

Estrela de filmes como “A Árvore da Vida”, “Interestelar” e “A Hora Mais Escura” (que lhe rendeu uma indicação ao Oscar de melhor atriz em 2013), Jessica é condessa desde o ano passado. Mais especificamente uma condessa italiana, apesar de ser americana da Califórnia e ter sempre morado nos EUA. O título de nobreza veio de seu marido, o italiano Gian Luca Passi de Preposulo.

Jessica Chastain e Gian Luca Passi de Preposulo Jessica Chastain e Gian Luca Passi de Preposulo

Gian Luca é executivo da indústria da moda e faz parte de uma linhagem nobre da Itália. Embora o governo italiano não reconheça mais a aristocracia, membros da nobreza continuam tendo o direito de usar seus títulos e passá-los para suas mulheres, maridos e filhos. Como ele é um conde, Jessica tornou-se uma condessa quando eles se casaram, em 10 de junho de 2017.

Os dois se conheceram porque Gian Luca sempre andou entre os famosos. Foi diretor de relações públicas da Armani por muitos anos e atualmente é executivo da grife francesa Moncler. O namoro durou cinco anos (de 2012 a 2017) e a cerimônia de casamento foi na propriedade dos Preposulo, em Carbonera, na Itália.

Olivia Wilde

–

Quantas plebeias de 19 anos viram princesas depois de um namoro-relâmpago hoje em dia? Não temos a estatística, mas acreditamos que sejam bem poucas. Olivia Wilde é uma delas. A atriz da série “House” e do filme “Renascida do Inferno” foi casada com Tao Ruspoli, um príncipe italiano, de 2003 a 2011. Durante estes oito anos era, portanto, uma princesa.

Olivia Wilde e Tao Ruspoli em 2010 Olivia Wilde e Tao Ruspoli em 2010

A Itália não reconhece oficialmente a aristocracia, como dito acima, e não tem mais uma família real de fato, mas os descendentes continuam carregando seus títulos. Tao, o ex-marido de Olivia, é um príncipe “por direito”.

A nobreza não significou nada quando ela quis colocar um fim na relação. Contra a vontade de Tao, que também é roteirista, fotógrafo e músico, o casal se separou e ela deixou o título de princesa para trás. Hoje, Olivia é casada com o ator Jason Sudeikis, com quem tem dois filhos, Daisy e Otis.

Jason Sudeikis e Olivia Wilde Jason Sudeikis e Olivia Wilde

Autumn Phillips

–

A canadense ainda atendia por Autumn Kelly e estava dando os primeiros passos como atriz quando conheceu Peter Phillips, o neto mais velho da rainha Elizabeth II – ele é filho de Anne. Em seu currículo couberam apenas três papéis: um na série de TV “Sirens”, um no filme “Rainbow” (com Dan Aykroyd) e uma ponta de luxo no longa “The Roomies”, quando já era da família real.

Foto oficial do casamento de Peter Phillips e Autumn Foto oficial do casamento de Peter Phillips e Autumn

Autumn e Peter começaram a namorar em 2002, ficaram noivos em 2007 e se casaram em 17 de maio de 2008. Ao dizer o “sim”, ela se tornou duquesa – mesmo título de Kate Middleton e que Meghan receberá no mês que vem. São pais de Savannah (7 anos) e de Isla (6 anos).

Jamie Lee Curtis

–

Enquanto o mundo todo conhece a atriz de “Um Peixe Chamado Wanda”, “Meu Primeiro Amor” e “Rainhas do Grito” como Jamie Lee Curtis, a família real britânica a trata por baronesa Lady Haden-Guest. É que Jamie é casada com um lorde britânico, Christopher Haden-Guest, desde 1984.

Jamie Lee Curtis e Christopher Haden-Guest Jamie Lee Curtis e Christopher Haden-Guest

Além de membro da realeza, Christopher é ator, roteirista e diretor de cinema e de TV, e foi por trabalharem para a mesma indústria que se conheceram. Eles são pais de Annie e de Thomas.

Grace Kelly

–

A vida de Grace Kelly já era completa quando conheceu Rainier III, o príncipe-soberano de Mônaco. Ela havia estrelado filmes gigantes, como “Janela Indiscreta”, “Disque M para Matar” e “Ladrão de Casaca” e tinha em casa o Oscar de melhor atriz de 1955, por “Amar É Sofrer”. E justamente por ser tão importante na indústria cinematográfica, Rainier quis tirar algumas fotos com ela no Festival de Cannes daquele ano. Uma coisa levou a outra, ele a pediu em casamento e ela aceitou.

Grace Kelly e Rainier III no dia do casamento religioso, 19 de abril de 1956 Grace Kelly e Rainier III no dia do casamento religioso, 19 de abril de 1956

Em 18 de abril de 1956 eles se casaram no civil e Grace foi nomeada princesa; a cerimônia religiosa foi realizada no dia seguinte e acompanhada por mais de 20 mil pessoas nas ruas do pequeno principado europeu. O casal teve três filhos: Caroline, Albert e Stéphanie.

Grace Kelly e Rainier III mostram para o público Albert (no colo dela) e Caroline Grace Kelly e Rainier III mostram para o público Albert (no colo dela) e Caroline

Grace Kelly morreu em 14 de setembro de 1982, em um acidente de carro em Monte Carlo.

Rita Hayworth

Rita Hayworth em cena de “Gilda” Rita Hayworth em cena de “Gilda”

Considerada uma das mulheres mais lindas que o cinema já teve, Rita Hayworth costumava dizer que não encontrava estabilidade afetiva porque “os homens apaixonam-se por Gilda [sua personagem mais impactante, no filme homônimo], mas acordam com Margarita [seu nome real]”. Ela foi casada cinco vezes e o terceiro casamento, com o príncipe paquistanês Aly Khan, a tornou princesa por quatro anos.

Rita Hayworth e Aly Khan no dia de seu casamento, 27 de maio de 1949, em Cannes Rita Hayworth e Aly Khan no dia de seu casamento, 27 de maio de 1949, em Cannes

Rita Hayworth corta o bolo de seu casamento ao lado do terceiro marido, Aly Khan Rita Hayworth corta o bolo de seu casamento ao lado do terceiro marido, Aly Khan

Realizada em Cannes (França) em 27 de maio de 1949, a cerimônia de casamento de Rita e Aly foi a mais luxuosa de uma estrela de cinema na década de 1940. Eles tiveram uma filha, Yasmin Aga Khan, e se divorciaram em 1953. Yasmin manteve o título de realeza, mas Rita precisou abrir mão do seu.

Rita Hayworth morreu em 14 de maio de 1987, aos 68 anos, vítima do mal de Alzheimer. Ela estava na casa da filha Yasmin.