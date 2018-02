Ausência mais presente do Carnaval, Ivete dá à luz gêmeas

Ivete Sangalo foi obrigada a abrir mão do comando do Carnaval 2018 por causa da gravidez das gêmeas, que acabaram nascendo na madrugada do sábado de folia. Mesmo antes da cantora dar entrada na maternidade, ela já era a ausência mais presente do Carnaval. Além de ter a brilhante ideia de distribuir máscaras suas por toda parte, a cantora ganhou homenagens de anônimos e famosos ostentando barrigões.

A própria Ivete agradeceu o carinho mostrando por meio de seu perfil no Instagram algumas das fantasias feitas em sua lembrança. Em Salvador, Márcio Victor, do Psirico, se apresentou vestido de Ivete.

Ainda na capital baiana, Claudia Leitte não perdeu a chance de relembrar Ivete e contou com ninguém menos do que seu pai, Claudio Inácio, para fazer a homenagem. Ele posou exibindo sua barriga e usando a máscara com o rosto de Ivete, que entrou na brincadeira e respondeu: “minha barriga está menor” (mal sabia ela que as gêmeas nasceriam horas depois).

Para coroar a madrugada, Ivete postou um vídeo em que aparece dançando na maternidade, já pronta para a chegada das gêmeas. “E é com muita alegria que a mamãe mais feliz do mundo vai fazer o maior Carnaval da sua vida na maternidade!!! Orem por nós!”