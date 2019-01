Autêntica, Rihanna ri dela mesma e faz meme com própria foto

Se rir de si mesmo é o melhor remédio para levar uma vida mais tranquila, Rihanna, com certeza, está pleníssima. Na última quinta-feira (4), a cantora foi autêntica o suficiente para usar a própria foto para fazer um meme.

No clique, Riri foi fotografada por terceiros enquanto secava o suor na testa. No fundo da foto, alguns fãs aparecem com os celulares em mãos e sorrindo. Para descontrair, a cantora escreveu em um retângulo dentro da própria da imagem: “Quando os seus fãs continuam questionando você sobre novas músicas”, brincou.

Nos comentários, os seguidores não puderam ter outra reação: os emojis de risada e “LMAO” (“Laughing my ass off”, que, em tradução livre, significa “morrendo de rir”) ganharam todo o espaço.

Mesmo com o tom de brincadeira da frase, alguns fãs enxergaram a publicação como uma oportunidade para oferecer apoio à Rihanna. “Não se sinta pressionada. Quando você se sentir pronta, eu sei que será incrível”, escreveu um seguidor. “Tire o tempo que você que precisar para publicar o seu novo álbum. Você trabalhou duro de 2005 a 2018. Você merece tirar um tempo para você mesma, aproveitar a vida e publicar o projeto que está mais próximo do seu coração”, comentou outro.

Rainha autêntica faz assim né, mores?