Avião de Gabriel Diniz, do hit ‘Jenifer’, cai em Porto do Mato, Sergipe

Um avião de pequeno porte, bimotor, levando a bordo o cantor Gabriel Diniz, 28 anos, autor e cantor do hit “Jenifer”, caiu em Porto do Mato, povoado no litoral do estado do Sergipe. A morte do cantor foi confirmada pelo Jornal Hoje, da Rede Globo.

A assessoria de imprensa do cantor confirmou à TV Record que ele estaria, sim, entre os passageiros. Gabriel havia feito um show em Feira de Santana, na Bahia, na noite de domingo (26).

A polícia de Sergipe está fazendo buscas no local da queda, e foram encontrados documentos de Diniz, como o passaporte, entre os destroços. De acordo com a Polícia Militar de Sergipe, há três mortos.