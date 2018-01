O Jogo da Discórdia realizado na noite de ontem (29) continuou rendendo assunto na casa do ‘Big Brother Brasil‘. Na brincadeira promovida por Tiago Leifert, cada participante precisou escolher um brother que correspondia a algo negativo e Ana Clara fez algo inesperado.

A filha de Ayrton precisava escolher o mais falso da casa e, sem pensar muito, optou por Kaysar. Segundo ela, o sírio muitas vezes é muito inteligente e em outras é bem burrinho. Em uma conversa que rolou antes da brincadeira, curiosamente Ana Clara estava falando sobre esse mesmo assunto: para ela, quando é conveniente Kaysar não entende palavras e sempre banca o bobo, mas quando quer falar algo sai tudo perfeitamente.

A escolha de Ana Clara não agradou seu pai Ayrton, com quem ela compartilha as jogadas no reality. Enquanto lavava a louça com Lucas, o patriarca da família Lima contou que foi uma burrada colocar Kaysar como falso. Não por ele não concordar, mas sim porque o sírio pode ter uma torcida enorme fora da casa e agora todo mundo poderia ficar contra Ana Clara.

Segundo as pessoas dentro da casa, Kaysar é o favorito a vencer esse programa. Vai entender.