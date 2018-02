Estivemos diante de uma situação que só um ‘BBB‘ com dois parentes poderia proporcionar. Ao ver a filha mais soltinha na Festa Funk pela televisão do Bangalô do Líder, Ayrton voltou à pista disposto a dar uma senhora bronca.

Ana Clara estava bebendo bastante e tentando, em vão, ficar com Breno. Ao ver sua filha nesse estado, Ayrton se sentiu no direito de ir tirar satisfações e ainda ameaçar a filha: “Se você botar mais um copo de bebida na boca, eu vou pegar a minha mala, vou pegar a tua mala e a gente vai embora“. O patriarca da família Lima durante toda a discussão apontava o dedo para a cara da filha. Depois das ameaças, Ayrton repetiu todas as frases lentamente para se fazer bem claro e afirmou que não estava brincando.

Só faltou Ayrton dizer: "A ÚNICA BOCA QUE VOCÊ PODE BEIJAR É A MINHA" E Breno saindo à francesa kkkkk É BBB ou Zorra Total kkkkk#BBB18 #BigBrotherBrasil18 #RedeBBB18 pic.twitter.com/4s4GMulVCA — NP (@alieninja1704) February 24, 2018

Breno e Jéssica, que estavam próximos de Ana Clara, foram se afastando durante a bronca e a filha de Ayrton ficou calada. Ana Clara começou a chorar e se dirigiu ao confessionário, alegando que queria conversar com seu psicólogo.

Mahmoud estava ao lado dela dentro da casa e tentou ajudar na situação, mas acabou agravando. Ayrton viu o sexólogo cuidando de sua filha e brigou com ele também. “Você diz relaxa, relaxa… mas eu sou o pai dela!“, disparou o analista de sistemas.

Tadinho do Mahmoud! Tomou esporro,só porque queria ajudar. Devolver o mesmo cuidado que ela teve com ele. O Ayrton super grosseiro,com o Mahmoud. Porque viu na TV ela quase beijando o Breno. 🤔 pic.twitter.com/7iE4B620Uf — Sra do Blog 🐦🇧🇷🐦 (@NilmaAguiar) February 24, 2018

Os dois voltaram a discutir no Bangalô do Líder antes de dormir. Nas redes sociais, as pessoas ficaram meio incomodadas com a bronca de Ayrton e até falam que a emissora deveria separar os dois participantes, que jogam como uma única pessoa.

a verdade é que Ayrton não consegue lidar com o fato da filha dele ter roubado o protagonismo que ele acredita que deveria ser dele. … trntou 15 vezes, e quando conseguiu a filha se torna mais interessante. #bbb18 — Philo– (@philosopop) February 24, 2018

@bbb amiga separa a família Lima pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais a escrotidão do Ayrton! Deixem só a Ana Clara! — Gabs (@gabycristiner) February 24, 2018