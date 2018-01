Com a inclusão de uma família inteira no ‘Big Brother Brasil‘, era questão de tempo até surgir uma situação bem específica no programa: o tradicional café-da-manhã com climão após uma festa com bebedeira.

Ana Clara se jogou na festa Alto Astral e ficou com Breno, mas o comportamento dela não agradou muito sua família. Ayrton achou de bom tom conversar com a filha sobre o tipo de atitude que ela tomou em rede nacional após ingerir um pouco de álcool.

A filha da família Lima argumentou que ela não sabe se vai ficar no programa, então decidiu beber e aproveitar essa que poderia ser sua última festa na casa. “Aí é feio“, explicou a garota sobre sua própria situação.

Surpreendentemente, Ayrton foi um paizão bem compreensivo. Ele disse que não é feio ela beber e curtir a festa, mas explicou que nesses momentos as pessoas tendem a fazer coisas que não fariam se estivessem sóbrias, provavelmente se referindo a ela ter ficado com Breno.

Após a conversa com o pai, Ana Clara trocou uma ideia com Mahmoud, que entendeu aquele papo. “Se minha mãe estivesse aqui no programa ela faria a mesma coisa”, contou o líder.