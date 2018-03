Na tarde dessa segunda-feira (05) os participantes do ‘BBB18‘ foram avisados de uma punição porque um membro do Tá com Nada usou uma panela do Tá com Tudo. Normalmente a produção não avisa quem foi o responsável pela falta, até para causar mais intriga, mas dessa vez Ayrton foi até o pessoal e assumiu que havia cometido o erro.

Acontece que Caruso, ao ficar sabendo da punição, ironizou Ayrton e mandou um “parabéns“. E isso irritou profundamente Ayrton. “Sempre te respeitei, você é um cara que falta com respeito“, disparou Ayrton, “Eu tomei 600 de punição e não reclamei com ninguém, eu não fui irônico, não fui debochado”. Enquanto Ayrton se exaltava, Ana Clara tentava fazer o pai parar de falar.

O motivo da irritação de Ayrton é devido à punição coletiva anterior a essa. Caruso havia tomado um copo de suco do Tá com Tudo quando estava no outro grupo e a todo mundo foi punido. Naquela vez, Ayrton comentou que aquilo poderia dar ruim, mas Caruso ignorou e continuou tomando o suco. Quando a voz da produção anunciou a punição coletiva, Caruso ficou quieto e não assumiu a culpa.