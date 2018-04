Na noite de ontem, Tiago Leifert pediu para os participantes do ‘BBB18‘ irem até o campo de provas participarem de um desafio valendo uma imunidade. Desde então já se passaram 15 horas e todos os competidores ainda estão lá girando na prova. Mas e o Ayrton?

Como a família Lima é composta de duas pessoas, Ayrton ficou na casa enquanto a prova não era decidida. E, desde então, o patriarca está sozinho sem qualquer informação do que acontece no campo de prova há horas. Ele não faz ideia que as pessoas estão presas a um cinto de segurança e rodopiando ao redor de um carro patrocinado.

Ayrton tem aproveitado o dia para caminhar, cozinhar, roer a unha no jardim… tudo isso enquanto espera ao menos uma pessoa desistir da prova para lhe contar o que está acontecendo lá. Força, Ayrton, porque esse desafio tem tudo para superar a duração da última prova de resistência.