Enquanto um lado da casa do ‘BBB18‘ mantém o jogo com o coração e não combinar voto, o outro lado está empenhado nas confabulações desde a primeira semana (que foi quando Jéssica levou sete votos do nada no primeiro paredão).

O atual paredão, por exemplo, foi arquitetado inteiramente por Diego e Patrícia. Eles que organizaram tudo para que três pessoas empatassem com três votos e, assim, eles livrassem a cara do Diego no paredão. O plano deu 100% certo, até com a ajuda de Mahmoud que não virou o jogo quando podia.

Mas e depois que esse paredão acabar e dois dos brothers forem eliminados (lembrando que eles não sabem que apenas um será eliminado)? Quem será o próximo alvo do grupinho liderado por Diego? Ayrton tem certeza sobre quem será a próxima vítima, e é nada menos que ele mesmo e sua filha Ana Clara.

Para Ayrton, está mais que claro que o próximo alvo de votos coletivos será ele e sua filha, até porque eles já chegaram até a ser indicados para um paredão semanas atrás. Ele falou sobre a possibilidade da família Lima ser a próxima para os amigos no confinamento, mas ninguém deu muita importância. Será que o patriarca está certo?