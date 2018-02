A indicação de Ayrton (e consequentemente sua filha Ana Clara) para o paredão por Lucas não desceu até agora para o patriarca da família Lima. Enquanto os participantes do ‘BBB18‘ aproveitavam a tarde de sol, Ayrton decidiu questionar o empresário na academia sobre sua decisão ao atender o Big Fone.

“Não deixa de falar comigo não, pode falar comigo“, provocou Ayrton enquanto Lucas fazia uma série. O cearense se enrolou na explicação e Ayrton continuou: “você não olha mais no meu olho, você deixou de falar com a minha filha“. O empresário argumentou que não falou com Ana Clara após a indicação do Big Fone porque estava dando “um tempo para ela” depois daquele baque, e que durante a manhã até deu bom dia a ela.

Lucas seguiu a conversa se enrolando muito nas explicações. Tentou argumentar o motivo de ter como alvos Gleici e a família Lima, mas Ayrton não conseguiu acompanhar muito aquele raciocínio. Sobre os pontos de que há pessoas na casa que não curtem suas brincadeiras, Ayrton confessou: “Eu admito que sou um cara sem-noção”.

Embora o assunto tenha começado com Ayrton pedindo satisfações sobre a indicação do Big Fone, a conversa tomou um rumo completamente aleatório e Lucas começou a falar sobre sua noiva e suas dúvidas sobre ela querer continuar com ele.