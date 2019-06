Bailarina tem foto censurada pelo Instagram e abre debate sobre gordofobia

Na última quarta-feira (12), as redes sociais ficaram cheias de muito amor com as declarações do Dia dos Namorados. A bailarina Thais Carla foi uma das figuras públicas que usaram o Instagram para declarar o amor para o mozão (ou mozona!). Porém, no último domingo (16), ela relatou que a foto em que aparece sem blusa, de costas para o namorado Ismael Reis, enquanto ele segura seus seios, foi deletada e a bailarina questionou se motivo para isso foi a gordofobia.

Em uma sequência de vídeos que começaram de manhã e terminaram a tarde, Thais comentou sobre o ocorrido com os seguidores por meio dos stories. “Hoje eu acordei triste. Eu estava gravando um vídeo aqui e fui entrar no Instagram e simplesmente a minha foto maravilhosa de Dia dos Namorados sumiu. Eu estou muito triste, de verdade, porque eu amei aquela foto. Não tem nada demais nela. Mas sabe como as pessoas são, né? Elas fazem de tudo para prejudicar as pessoas que estão felizes!”, desabafou a bailarina.

Depois disso, Thais retomou à plataforma e usou-a para refletir sobre gordofobia. O questionamento da bailarina faz todo sentido ao entender que a foto foi inspirada em uma postagem de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, além da foto publicada por Belo e Gracyanne Barbosa, feitas do mesmo jeito. E adivinhe só? As outras duas continuam no ar!

Com isso, Thais foi bem enfática sobre a situação: “Por que será que a minha foi excluída, né? E aí a gente fica pensando: por que será que só a da gorda foi excluída? Eu não quero acreditar nisso, mas será que é porque ‘ah, muito fora do padrão. Vamos excluir essa foto!'”, questionou a bailarina.