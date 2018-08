Saiba quem são as bailarinas e professoras do Dança dos Famosos 2018

Os participantes da Dança dos Famosos 2018 foram anunciados no último domingo (12) no Domingão do Faustão, e quem roubou a cena foram as bailarinas escolhidas para serem par dos competidores. Trata-se de um posto muito cobiçado, já que durante cerca de quatro meses as bailarinas ganham mais exposição no programa, dando entrevistas e mostrando todo o talento que têm como coreógrafas, professoras e dançarinas.

A cada edição do programa, o apresentador Fausto Silva faz mistério sobre quais serão as escolhidas dentro do balé do programa, que conta com 39 profissionais no elenco fixo. Como são apenas seis as vagas para o Dança dos Famosos, a tensão é grande.

Conheça aqui as seis bailarinas que foram selecionadas para o Dança dos Famosos 2018:

Brennda Martins (professora de Danton Mello)

É a estreia de Brennda na Dança dos Famosos, e ela declarou que está animada em fazer par com Danton. Ela é gaúcha e tem 25 anos, já fez parte do elenco do clipe de “Cadeira”, do Nego do Borel e de “Esse Brilho é Meu”, da Iza.

Erica Rodrigues (professora de Fiuk)

Também estreando na “Dança”, Erica é bailarina clássica formada, e atualmente estuda psicologia. Com 27 anos, ela é de Vitória, no Espírito Santo, também faz trabalhos como modelo fotográfica e fez o clipe “Um pro Outro” do MC G15.

Juliana Acácio (professora de Anderson Tomazini)

Juliana é, além de bailarina, Miss São Bernardo do Campo, cidade da Grande São Paulo, e estuda design de interiores. Em julho ela já tinha postado uma foto com figurino completo de paso doble. Ela é o bailarino Elias Ustariz gravaram a vinheta do ritmo na Rede Globo.

Larissa Parison (professora de Leo Jaime)

A professora de Leo Jaime está focada na vitória – quer levar o parceiro o mais longe possível na competição. Ela, que já foi ginasta e é formada em pedagogia, já dançou em shows com Sidney Magal – a própria cigana Sandra Rosa Madalena!

Natacha Horana (professora de Sérgio Malheiros)

Além de bailarina, Natacha também é atriz, formada na escola de atores do Wolf Maia. Ela faz parte do time de bailarinas que também faz um merchan nas horas vagas.

#mechandising #quemSabeFazAoVivo @tatiscarletti A post shared by Natacha Horana (@natachahorana) on Aug 3, 2018 at 9:01am PDT

Tati Scarletti (professora de Nando Rodrigues)

Tatiana Scarletti é veterana na Dança dos Famosos: na edição de 2017 ela foi professora de Joaquim Lopes, e levou a dupla até o sexto lugar. Ela também ataca de repórter e cobre os bastidores do Faustão na internet