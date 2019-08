Saiba quem são as bailarinas e professores do Dança dos Famosos 2019

Se tem algo mais maravilhoso do que a divulgação das celebridades no ‘Dança dos Famosos‘ é a divulgação das bailarinas que terão a função de ensinar a galera a dançar. Como se fosse uma nomeação de Oscar, as dançarinas do ‘Domingão do Faustão‘ sempre vão à loucura e render muitos memes divertidos (embora Faustão tenha feito alguns comentários meio problemáticos).

Já mostramos quem são os doze famosos da atual temporada, mas quer saber quem são os doze professores que acompanharão as celebridades na mais quente competição de dança da TV brasileira? Confira a lista com o Instagram de (quase) todos eles.

Tati Scarlleti (professora de Jonathan Azevedo)

Tati é veterana no ‘Dança dos Famosos’, já tendo se apresentado ao lado de artistas como Nando Rodrigues e Joaquim Lopes.

Larissa Lannes (professora de Matheus Abreu)

Larissa é uma das estreantes da competição musical, e só havia dado as caras no balé do Faustão.

Franciele Pimenta (professora de Luis Lobianco)

Assim como Larissa, Franciele é estreante no ‘Dança dos Famosos’.

Jaqueline Ciocci (professora de Bruno Montaleone)

Mais uma estreante no ‘Dança dos Famosos’.

Ana Paula Guedes (professora de Junior Cigano)

A professora de Junior Cigano estava há um tempo sem participar do ‘Dança dos Famosos’, tendo acompanhado Tiago Abravanel e Lucas Lucco em edições passadas.

Mayara Araújo (professora de Kaysar Dadour)

Mayara já fez par com famosos que foram longe na competição, como Arthur Aguiar e Nicolas Prattes.

Marcus Lobo (professor de Luiza Tomé)

Marcus Lobo já esteve em temporadas passadas do programa, e ensinou Mariana Santos e Pâmela Tomé (que, embora tenha o mesmo sobrenome, não é parente da Luiza).

Daniel Norton (professor de Dandara Mariana)

Daniel estreará no ‘Dança dos Famosos’ nessa temporada de 2019, mas ele já trabalhou bastante com o DJ Dennis.

Reginaldo Sama (professor de Regiane Alves)

Reginaldo foi um dos finalistas do ‘Dança dos Famosos’ no ano passado ao fazer par com Dani Calabresa, e agora está de volta à competição para mais uma tentativa.

Léo Santos (professor de Luísa Sonza)

Léo é dançarino profissional, educador físico e estará ao lado de Luisa Sonza pra mostrar todo o seu gingado.

Igor Maximiliano (professor de Fernanda Abreu)

Além de exímio dançarino, Igor Maximiliano tem em seu currículo o prêmio de muso da X-9 Paulistana. Não é pouca coisa não!

Daniel Navarro (professor de Giovanna Lancellotti)

O professor de Giovanna Lancellotti também é estreante no ‘Dança dos Famosos’ e beeeem low profile nas fedes sociais. Não encontramos nada sobre ele! Daniel, libera uma fotinho aí para a gente…