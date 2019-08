Band exibirá novo MasterChef só com ex-participantes; saiba quando estreia

Boa notícia para os espectadores de ‘MasterChef Brasil‘! Segundo Ricardo Feltrin, colunista do UOL, a Band está preparando uma edição inédita do reality culinário só com ex-participantes.

O ‘MasterChef All Stars‘ começa a ser gravado em 2 de setembro e televisionado no dia 15 de outubro na TV aberta. Apenas ex-concorrentes da edição dos amadores estarão na disputa – e nenhum vencedor.

Outra novidade é que esta nova edição volta a ser exibida às terças-feiras, às 22h45. Atualmente, a sexta temporada dos amadores passa aos domingos, às 20h.

Ainda não se sabe quem são os participantes. Para a nova temporada, os jurados Paola Carosella, Erick Jacquin e Henrique Fogaça retornam a seus postos. Ana Paula Padrão continua apresentando o programa.