Gabriela, uma das participantes do BBB19, demonstrou indignação ao ouvir o discurso de Tiago Leifert na última sexta-feira (12). Ao anunciar a vitória de Paula, ele disse a seguinte frase: “Vence o BBB19 a pessoa que teve a audácia de ser imperfeita, a pessoa que, na frente de todo mundo, teve a ousadia de ser real em 2019″.

A fala foi muito criticada nas redes sociais pelo fato de que Paula deu uma série de declarações racistas ao longo do programa. Sendo assim, as palavras de Leifert justificam o discurso racista, pois alegam que isso é um ato louvável – sob a justificativa de que a pessoa está “sendo quem realmente é”.

Através do Twitter, Gabriela mostrou-se incrédula com a frase dita pelo apresentador. “‘Audácia de ser quem é em 2019’ COMASSSIM????”, escreveu ela no post.