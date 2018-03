Estamos praticamente entrando no sábado e a Prova do Líder ainda está acontecendo no ‘BBB18‘. Divididos em duas duplas, os brothers precisam colocar itens num porta-malas e, na rodada seguinte, tirar as coisas do carro dentro do limite de tempo.

O programa desta sexta-feira (30) foi basicamente mostrando o desenrolar da Prova do Líder, com destaque para o drama do carro branco. Breno está praticamente sem forças, e Viegas tem feito todo o trabalho sozinho enquanto o companheiro apenas resiste por ele. O programa mostrou até o choro ao vivo de Breno, tadinho!

Por causa da duração inesperada da Prova do Líder, o programa se viu obrigado a mudar toda a sua programação. A Prova do Anjo, prevista para sábado, foi adiada para domingo. Já a Prova da Comida, que ocorre sempre no almoço de domingo, foi adiada por tempo indeterminado. Segundo o apresentador, eles precisam dar destaque às provas mais importantes para o paredão. Nenhuma palavra foi dita a respeito da suposta infração de Viegas.

Esta já é a terceira prova mais longa de toda a história do ‘BBB’, só perdendo para Kelly ficando 29 horas num carro lá no ‘BBB12’ (29 horas) e, por fim, Iran e Inês num desafio que durou 24 horas no ‘BBB6’.