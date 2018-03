A festa Intergaláctica rendeu nessa madrugada no ‘BBB18‘. Os brothers foram até o chão com um show super especial de Anitta que fez todo mundo rebolar a noite toda. Mas as verdadeiras atrações da festa foram oferecidas pelos próprios participantes.

Ana Clara finalmente teve uma conversa séria com Breno sobre o que eles passaram. A sister, que ficou com ele nas primeiras festas e depois o viu ficando com Jaqueline e Paula, abriu seu coração e contou que não ficava confortável de ver o rapaz ficando com sua amiga nas festas. Os dois choraram durante a conversa. Depois a sister ainda conversou com Paula, e falou que estava tudo certo entre elas.

A festa também foi palco para Diego arquitetar seus planos para o próximo paredão. Em conversa com Caruso, o escritor desenhou qual seria o paredão perfeito para ele: “se eu conseguisse calcular e fechar, eu, Gleici e Breno, maravilhoso”.

Normalmente o brother consegue colocar quem ele quer no paredão, mas será que esse seria a melhor berlinda possível para seu plano?