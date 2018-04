Durante a #MaratonaRedeBBB, a produção do ‘BBB18‘ reuniu novamente o Trio Mandinga e a campeã Gleici para conversar sobre os ataques que eles fizeram sobre a acreana pelas costas dentro da casa mais vigiada do Brasil.

Ana Paula, pela segunda vez nessa maratona de lavação de roupa suja, declarou que tem sofrido muito com os haters do lado de fora. Disse que é atacada nas redes sociais e no mundo real, a ponto de ter medo de sair sozinha na rua temendo ser alvo de ataques de fãs de Gleici. A bruxinha também contou que amigas de Gleici a atacaram pessoalmente no dia anterior por causa da afirmação “Gleici não é a cara da mulher brasileira” feita pela sister numa conversa dentro da casa.

Com um coração enorme, Gleici perdoou as pessoas pelas coisas que falaram dela pelas costas e revelou que não querer saber o que falaram. “Já falei pra minha mãe que eu só quero ouvir o que falaram bem de mim”, explicou a fada acreana. Gleici também contou que perdoou Patrícia, mas que não vai ser amiga dela fora da casa.