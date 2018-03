A produção do ‘BBB‘ ontem (28) causou polêmica com o público ao anunciar que haveria um paredão falso com uma eliminação que não envolvia votação do público.

Segundo o site oficial do programa naquele dia, o “Paredão Vai e Volta” seria uma formação normal de berlinda entre três brothers. Para o pessoal do BBB18, Tiago Leifert avisaria que será um paredão que deve eliminar dos dois mais votados, e não apenas um. Só que o público de casa não votaria em quem eliminar, e sim pra alguém ficar. Os dois que fossem menos votados pelo público de casa seriam levados para o segundo andar em segredo, e lá ficariam por uns dias. Depois de um período de molho, os dois brothers disputariam uma prova no jardim para todo mundo ver. O vencedor da disputa voltaria imune ao paredão, enquanto o outro seria ELIMINADO do programa sem qualquer voto do público.

Esse foi o detalhe que pegou, porque o pessoal que acompanha o reality nas redes sociais ficou bem revoltado com a possibilidade de alguém sair sem ser pelo voto. O pessoal se manifestou nas redes sociais e a produção ouviu tudo. Por causa disso, mudaram completamente o funcionamento do paredão:

Amanhã (02) vai rolar uma prova do anjo que será autoimune e domingo rola formação de paredão normal: líder indica um e os dois mais votados são emparedados. Eles vão achar que os dois mais rejeitados do paredão sairão da casa, mas na verdade apenas o mais rejeitado sairá. O participante que tiver um índice menor de rejeição ficará confinado por uns dias e voltará com poder de colocar alguém no paredão.

Essa mudança mostra como o programa está bem antenado às redes sociais.