A exibição do ‘BBB18‘ pela Globo na noite de sexta-feira (02) contou com um extra que muitos acharam que seria ignorado na edição: a participação de Ana Paula durante a prova do líder.

A bruxinha foi expulsa da disputa pela liderança depois de suas brigas com Mahmoud na semana anterior, e isso foi o bastante para ser possuída pelo espírito da vingança. Quem acompanhou a câmera das pessoas que estavam fora da prova do Atletismo percebeu que Ana Paula passou o tempo inteiro rogando praga para seus desafetos, praticamente durante toda a duração da prova de resistência. Quando algum desafeto era eliminado, Ana Paula comemorava de uma forma nada discreta.

A Globo exibiu algumas dessas pragas, como ela desejando o mal para a raia na qual estava Mahmoud. Nas redes sociais as pessoas chegaram a ouvir coisas ainda piores, estas não foram transmitidas pela Globo.

A postura da sister foi bastante criticada nas redes sociais, tanto ao vivo quanto na exibição do programa na noite seguinte:

"deixem a ana paula que ela vai enfrentar o mahmoud"

realidade fica jogando praga e falando as coisas so pelas costas

RANÇO

#BBB18 — susuka (@MakeUpByLuana) February 3, 2018

Gosto da Ana Paula, mas desnecessário ficar rogando praga pros outros fazendo showzinho #bbb18 — Patsy 🐦 (@PatsyBrito) February 3, 2018