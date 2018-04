Após o término forçado da Prova da Imunidade, com o ‘BBB18‘ encerrando a disputa que já vinha se arrastando por 43 horas, Tiago Leifert contou que tanto Kaysar quanto Ana Clara levariam o automóvel que era o prêmio. Entretanto, a tão desejada imunidade teria de ser ou de um ou do outro, e eles precisariam decidir até de noite. Mas isso é mesmo justo?

Como a própria Globo avisou que se trata de um empate, é estranho que o prêmio principal tenha que ficar com um ou com outro. Os dois ultrapassaram seus próprios limites nessa prova, então uma campanha na internet surgiu para tentar convencer a Globo a dar a imunidade aos dois. A tag com o pedido chegou a ficar em primeiro lugar nos assuntos mais comentados do Twiter… mas não deu certo.

Ao contrário de outros momentos que a Globo cedeu aos pedidos do público, dessa vez não teve choro: apenas um deles precisou escolher a imunidade. Leifert entrou ao vivo na casa e pediu para todo mundo deixar Kaysar e Ana Clara a sós para discutirem.

A sister argumentou que ela já foi várias vezes ao paredão, já Kaysar voltou a falar sobre seu grande sonho de tirar sua família da Síria. Ao final da argumentação, Kaysar decidiu ceder a imunidade à Ana Clara.