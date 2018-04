Perto da hora do almoço de hoje (14), a produção do ‘BBB18‘ decidiu interromper a prova do Líder que já vinha rolando há 36 horas. Ana Clara e Kaysar estranharam que o mecanismo da prova havia parado de girar, e dois dummies da produção entraram no campo de provas.

Segundo a voz da produção, eles interromperam a disputa para entregar isotônico aos participantes, que já estão há mais de um dia sem se alimentar ou beber água. Tal medida foi necessária para nenhum dos brothers, que disputam um carro, saia da prova direto para o hospital. A produção ainda deu a instrução para que eles bebessem beeeem devagar, mas sem explicar o motivo.

Essa foi a segunda vez na história do BBB que houve essa interferência na prova do Líder. A vez anterior foi quando Diego Alemão e Alberto Cowboy estavam engaiolados no jardim há quase 24 horas no ‘BBB7‘. A prova terminou com Alemão passando mal após tomar o isotônico num gole.