Uma das novidades da temporada do ‘BBB18‘ é o testamento do eliminado. Ele consiste em algo bem simples: durante a conversa no ‘Mais Você‘, o eliminado da vez precisa escolher alguém que ele quer que não seja vetado na Prova do Líder. O testamento funcionou direitinho nas primeiras duas semanas, mas na terceira semana a brincadeira foi cancelada pela Globo.

Tiago Leifert explicou que os espectadores do programa descobriram uma brecha no testamento: segundo o apresentador, seria possível que os brothers combinassem com o eliminado previamente para ele dar o testamento para algum participante que seja forte do lado de fora da casa, como uma forma de mensagem. A Globo percebeu que isso era mesmo possível, e decidiu que mudará o testamento a partir da próxima semana.

Agora o brother eliminado dirá para quem vai o testamento no momento que colocar o pé pra fora de casa, sem qualquer conhecimento do que rolou no reality. Dessa forma evita que os participantes combinem uma pequena trapacinha.