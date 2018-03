Na noite de ontem (26), os brothers estavam espalhados pela casa do ‘BBB‘ fazendo coisas diferentes quando a voz do programa surgiu para dar um recado um pouco diferente do habitual. Acostumados a avisos sobre troca de bateria ou um alerta, os brothers ficaram sem entender quando a produção avisou que estava proibindo brincadeiras de contato físico entre os participantes.

Normalmente bem genérica, dessa vez a produção fez um aviso bem específico. E ainda afirmou que estão banidas brincadeiras com chinelos, almofadas, cintas, tapas e demais. Após ouvirem o aviso, os brothers quiseram saber de coisas mais específicas, e aí a voz surgiu novamente avisando que se eles insistissem nessas brincadeiras, eles seriam eliminados do programa.

Mas por que esse aviso no meio da noite e não após alguma dessas faltas? Bem, duas coisas podem ter agravado a situação da produção nessa última semana. Além de Kaysar e Caruso que ficam brincando entre si como se estivessem na quinta-série do ensino fundamental, houve um episódio entre Ana Clara e Kaysar.

Depois que o sírio encheu muito o saco da sister, ela pegou a “pochete” que fica o microfone dos participantes e começou a dar chicotadas de brincadeira em Kaysar. O episódio repercutiu na web através de perfis favoráveis a Kaysar, e eles até tentaram levantar uma campanha de agressão para Ana Clara ser expulsa.

Alguém lembra Ana Paula expulsa por um tapinha provocando? Marcos expulso por apontar dedo e pressão psicológica na Emilly? Agora a Ana Clara dá várias cintadas no Kaysar e só um atenção. Nenhum esporro maior. Se isso não é proteção…#AnaClaraExpulsa pic.twitter.com/JAeDKxaoTz — Lucas do BBB (@LHeimat) March 27, 2018

Vale lembrar, novamente, que até aquele momento um participante só podia ser expulso se fosse ao confessionário e denunciasse a agressão. Foi o que aconteceu com Renan no ‘BBB16’, que reclamou dos tapinhas de Ana Paula Renault. No caso da expulsão de Marcos Harter, na temporada anterior, já foi um episódio específico e a produção fez uma intervenção um pouco maior.