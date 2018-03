Embora Tiago Leifert tenha avisado para o público todas as reviravoltas da semana com antecedência, a edição de hoje (08) do ‘BBB‘ surpreendeu o público com uma mudança inesperada na competição. Pelo menos nessa semana.

Além do retorno de Gleici na sexta-feira, conforme já havia sido avisada previamente pelo apresentador, uma grande mudança na dinâmica apareceu durante a Prova da Liderança. No programa da noite, Leifert comunicou ao público que a liderança será compartilhada por uma dupla, ou seja, duas pessoas precisarão entrar num consenso sobre quem votar.

Além da mudança, uma outra novidade: ser líder não necessariamente significará que a pessoa está imune. Assim que for definido o resultado da prova, que é de resistência, um dos brothers terá de ficar com a imunidade e outro com 10 mil reais. Tudo pelo conflito.

A prova de resistência é simples: cada um da dupla fica de um lado de uma passarela, e quando a maquininha de cartão dá o sinal um deles precisa atravessar e passar o cartão de crédito para o outro. Assim que recebe o cartão, o outro brother precisa repetir o caminho e apertar um botão antes de zerar o cronômetro.

Essas são as duplas da prova: Caruso e Kaysar, Jéssica e Paula, Ayrton e Breno, Viegas e Wagner e, por fim, Diego e Patrícia.