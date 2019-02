Já se sabe que as autoridades competentes ficaram de olho nas declarações polêmicas do BBB19, principalmente nas frases de intolerância religiosa proferidas por Maycon (já eliminado) e Paula (ainda no confinamento). A novidade é que um jornal confirmou que um delegado está bem interessado em conversar com Paula lá no confinamento para resolver desse assunto.

Segundo matéria publicada no jornal Extra, o delegado da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, Gilbert Stivanello, pediu para entrar na casa do BBB19 com o intuito de interrogar Paula. A ideia do delegado é confrontar a sister com o que ela disse, para analisar se houve intolerância religiosa.

Ao contrário do caso do Vanderson, um interrogatório com Paula não necessitaria que ela saísse do reality. A ideia do delegado também é conversar com Rodrigo para saber se ele se sentiu ofendido com o comentário de Paula. Vale lembrar que Rodrigo não chegou a presenciar os comentários, foi tudo pelas costas.

Foi só essa notícia aparecer na internet que os fãs de Paula começaram a levantar um termo nos assuntos mais comentados do Twitter. Durante boa parte da tarde, a frase “PAULA ESTAMOS COM VOCÊ” (assim, com tudo maiúsculo mesmo) estava nos assuntos mais comentados na rede social, com postagens da equipe da sister incentivando a repercussão.

Nunca retribuam ódio com ódio! Aqui só temos amor pra nossas favs!!! Não quero ver ninguém da nossa torcida rebatendo com ódio! PAULA ESTAMOS COM VOCE pic.twitter.com/dWQQpOMSsU — Paula Von Sperling 🐷 (@PaulaSperling) February 22, 2019